نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: لا استقرار في ليبيا دون إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، اليوم بمدينة العلمين، تأكيده على موقف مصر الثابت تجاه وحدة ليبيا وسيادتها، مشددًا على ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

لقاء رفيع المستوى بمشاركة القيادات الليبية

جرى اللقاء بحضور الفريق خالد حفتر، رئيس أركان القوات الأمنية، والفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، وهو ما يعكس أهمية المحادثات وعمق العلاقات المصرية الليبية.

مصر تدعم وحدة ليبيا واستقرار مؤسساتها

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول الجهود المصرية الرامية إلى دعم مسار الاستقرار في ليبيا بالتنسيق الكامل مع الأطراف الليبية. وأكد الرئيس السيسي أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن مصر لن تدخر جهدًا في سبيل حماية وحدة ليبيا وسيادتها واستعادة مسار التنمية فيها.

خارطة طريق شاملة وإجراء الانتخابات المتزامنة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي شدد على أهمية التوصل إلى خارطة طريق سياسية شاملة، تضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية وآمنة.

كما دعا الرئيس إلى تعزيز التنسيق بين كافة الأطراف الليبية، والتصدي لمحاولات التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، مع التأكيد على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة الأراضي الليبية في أسرع وقت ممكن، باعتبار ذلك شرطًا رئيسيًا لاستعادة السيادة الوطنية الكاملة.