السيسي يستقبل حفتر في العلمين: استقرار ليبيا من ثوابت الأمن القومي المصري

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمدينة العلمين، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، في لقاء يعكس متانة العلاقات بين البلدين، ويؤكد موقف مصر الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا واستقرارها.

حضور رفيع المستوى من الجانب الليبي

شارك في اللقاء كل من الفريق خالد حفتر، رئيس أركان القوات الأمنية الليبية، والفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، مما يعكس أهمية الاجتماع على المستويين السياسي والأمني.

السيسي: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء على خصوصية العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر وليبيا، مؤكدًا أن استقرار ليبيا يمثل مكونًا أساسيًا من مكونات الأمن القومي المصري.

وأضاف الرئيس أن مصر تبذل أقصى جهودها بالتنسيق مع جميع الأطراف الليبية، وعلى رأسها القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، من أجل دعم ركائز الاستقرار في الدولة الشقيقة، والحفاظ على وحدتها وسيادتها، ومساعدة الشعب الليبي على استعادة مسار التنمية والبناء.

دعم مصري كامل للمبادرات الليبية

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لكافة المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، مشددًا على أهمية وحدة الصف الليبي، ورفض أي تدخل خارجي يُعرقل جهود المصالحة الوطنية أو يهدد وحدة الدولة.