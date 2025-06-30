نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى 30 يونيو.. السيسي يحيي أرواح الشهداء ويشيد بدور القوات المسلحة والشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام كلمته بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، تحية إجلال ووفاء لأرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم فداءً لمصر، مؤكدًا أن تضحياتهم كانت سببًا في بقاء الوطن عزيزًا مرفوع الرأس، وأن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين كتبوا بدمائهم الطاهرة سطور العزة والكرامة.

تحية إلى شهداء الوطن وأسرهم

قال الرئيس السيسي: "أرسل بتحية إجلال ووفاء إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين سقوا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن، فأنبتت عزًا وكرامة. وأقبل جبين كل أم وأب وزوجة وطفل فقدوا من أحبوا، ليحيا هذا الوطن مرفوع الرأس".

وأكد أن الشهداء هم رمز الفداء الحقيقي، وأن ما تحقق من أمن واستقرار هو ثمرة لتضحياتهم الجليلة، داعيًا إلى تذكُّرهم دومًا بكل احترام وفخر.

إشادة بدور القوات المسلحة والشرطة

وأضاف الرئيس: "أتوجه بالتحية والتقدير إلى قواتنا المسلحة الباسلة، حماة الأرض والعرض، درع الوطن وسيفه، وإلى أعضاء هيئة الشرطة المدنية الأوفياء، الذين يواصلون دورهم في حفظ أمن الجبهة الداخلية".

كما وجّه الرئيس تحية إلى كافة أجهزة الدولة التي تعمل ليلًا ونهارًا من أجل خدمة المواطن، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في حماية مقدرات الدولة وتعزيز الاستقرار.

مصر قوية بشعبها وإخلاص أبنائها

وتابع الرئيس السيسي في كلمته: "هذه هي مصر الشامخة أمام التحديات، مصر التي تُبنى بإرادة شعبها، وتحيا بإخلاص أبنائها"، مؤكدًا أن تماسك الشعب المصري هو سر القوة الحقيقية، وأن طريق التنمية والبناء مستمر بفضل وحدة الصف الوطني.

وفي ختام كلمته، وجّه الرئيس تحية وطنية قائلًا: "وباسمكم جميعًا أقول وأكرر: تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".