نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: أشعر بمعاناة المصريين وتخفيف الأعباء عنهم أولوية قصوى للدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة مباشرة للمصريين خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنه يشعر بما يعانيه المواطن من ضغوط، مشددًا على أن تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن كاهل المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية.

وعي الشعب هو درع الوطن الحقيقي

قال الرئيس السيسي: "أبناء الوطن الأوفياء، أنتم السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن. فقوة مصر ليست في سلاحها وحده، بل في وعيكم، وفي تماسك صفوفكم، وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية".

وأضاف أن صلابة الشعب المصري ووعيه الوطني هما الأساس الذي تبني عليه الدولة قدراتها في مواجهة التحديات والظروف الصعبة، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني تمثل صمام الأمان للحاضر والمستقبل.

التحديات جسيمة لكن الطموحات لا تتوقف

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لا تنكر حجم التحديات التي يواجهها المواطن، قائلًا: "نعم، الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحني إلا لله سبحانه وتعالى، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطن كريم وعادل".

وشدّد على أن مسار التنمية لا رجعة فيه، وأن القيادة السياسية تضع المواطن في قلب عملية الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة رغم ما تمر به المنطقة من ظروف صعبة وغير مستقرة.

تخفيف الأعباء أولوية وطنية ملحة

وأكد الرئيس السيسي في ختام كلمته: "أشعر بكم وأؤكد لكم أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم هو أولوية قصوى للدولة، خاصةً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا"، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية، وتحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية.