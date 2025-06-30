السيسي: شعوب المنطقة تعاني من ويلات الحروب وعلينا الاحتكام لصوت الحكمة لإنقاذ المستقبل

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أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، إلى ضرورة تحكيم صوت العقل والحكمة في ظل الأزمات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة العربية، مؤكدًا أن مصر ماضية في طريق التنمية رغم التحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها بعد الثورة.

ثمن باهظ لتحقيق الأمن والاستقرار

قال الرئيس السيسي: "الطريق بعد ثورة 30 يونيو لم يكن سهلًا، فقد واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة رجال القوات المسلحة والشرطة، حتى تم دحره بإذن الله، كما تصدينا لتحديات داخلية وخارجية جسيمة، ومضينا بعزيمة لا تلين في مسار التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة".

وأكد أن الدولة المصرية تمكنت من تأسيس بنية تحتية قوية، شكلت قاعدة لانطلاق مشاريع عملاقة، وأشار إلى أن ما يُقام اليوم من نهضة عمرانية وتنموية، هو ثمرة لصبر وتضحيات الشعب المصري.

المنطقة تئن تحت الحروب والنزاعات

وتطرق الرئيس إلى الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى أن المنطقة بأسرها تعاني من ويلات الحروب والصراعات، وقال: "أُخاطبكم اليوم والمنطقة تئن تحت نيران الحروب، من أصوات الضحايا التي تعلو من غزة المنكوبة، إلى الصراعات المستمرة في السودان، وليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال".

وأضاف أن معاناة الشعوب العربية لا تزال مستمرة في ظل غياب حلول سلمية ناجعة، وغياب الاحتكام لصوت العقل، مشددًا على أن استمرار هذه الأوضاع يُهدد الاستقرار الإقليمي ويعيق فرص التنمية.