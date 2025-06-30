نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: المصريون كسروا موجات الفوضى وأسّسوا لبنية تحتية قوية لمستقبل واعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، أن المصريين استطاعوا خلال هذه الثورة أن يوقفوا محاولات الابتزاز السياسي، ويعيدوا الدولة إلى مسارها الوطني الصحيح، عبر مواجهة الإرهاب والتصدي لموجات الفوضى التي كادت أن تعصف بمقدرات الوطن.

الشعب المصري واجه الإرهاب والمؤامرات بثبات ووعي

قال الرئيس السيسي: "لقد وقفت الجماهير المصرية في وجه الإرهاب والمؤامرات، وكسرت موجات الفوضى التي استهدفت الوطن، وأحبطت محاولات سلب الإرادة الوطنية والعبث بمستقبل الدولة".

وأضاف أن هذه المواقف البطولية من الشعب المصري كانت هي الأساس في الحفاظ على استقرار الدولة، وتمهيد الطريق نحو بناء مؤسسات قوية وفاعلة قادرة على خدمة المواطن المصري وحماية مقدرات الوطن.

بنية تحتية حديثة لخدمة الأجيال القادمة

وأشار الرئيس إلى أن الدولة المصرية، منذ ثورة 30 يونيو، بدأت في تأسيس بنية تحتية قوية وحديثة، تُعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، شملت قطاعات حيوية مثل الطرق والكهرباء والطاقة، والمياه، والإسكان، والنقل، والصحة والتعليم.

وأكد السيسي أن هذه البنية لم تكن هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة لخلق فرص حقيقية للنمو الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

ماضون في طريق التطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات

وشدّد الرئيس على أن الدولة لن تتوقف عند ما تحقق، بل ماضية في طريق التطوير المستمر، قائلًا: "أسسنا بنية تحتية قوية، وماضون في التطوير من أجل إقامة مزيد من الإنجازات التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية".

وأوضح أن هذا التوجه التنموي لا يعتمد فقط على تنفيذ المشروعات، بل يستند إلى رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري وتعزيز دوره في مختلف مجالات الحياة، لافتًا إلى أن المستقبل سيشهد المزيد من النجاحات في مختلف القطاعات.