نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي في ذكرى 30 يونيو: ثورة خالدة أعادت لمصر هويتها ومسارها الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه الثورة ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري، باعتبارها علامة فارقة في تاريخ الوطن، ومثالًا على تلاحم الشعب المصري من أجل حماية هويته وإنقاذ الدولة من الفوضى والانقسام.

ثورة 30 يونيو.. لحظة فارقة في تاريخ الوطن

قال الرئيس السيسي: "الشعب المصري العظيم، نحتفل اليوم بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطرها أبناء مصر بكل عزم وإصرار، حيث توحدت فيها الإرادة الشعبية وارتفعت فيها كلمة الجماهير لتقرر استعادة مصر وهويتها وتاريخها ومصيرها".

وأضاف أن هذه الثورة جسدت أعظم صور الانتماء الوطني، حين خرج الملايين من أبناء الشعب في جميع ميادين مصر، دفاعًا عن هويتهم ومستقبل وطنهم، في لحظة تاريخية فارقة، أثبت فيها المصريون أنهم قادرون على التغيير وصناعة المستقبل بإرادتهم الحرة.

استعادة الدولة المصرية من الانقسام والفوضى

وأوضح الرئيس أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد احتجاج على أوضاع سياسية، بل كانت بداية لمسار جديد أعاد بناء مؤسسات الدولة، ووضع أسس الاستقرار، وفتح آفاقًا جديدة للتنمية، مؤكدًا أن الجماهير استطاعت أن تعيد لمصر هويتها، وتصون وحدتها، وتدافع عن إرثها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.