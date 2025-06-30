نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: تفعيل تجربة المدارس المصرية الألمانية العام المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بدأت تنفيذ خطة استراتيجية لإدارة نموذج جديد من المدارس الدولية في المدن الجديدة، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحًا أن هذا التعاون المثمر يهدف إلى إطلاق نموذج تعليمي متكامل يُطبق النظام الألماني، بما يعزز التنوع والتكامل داخل منظومة التعليم المصري.

وأضاف الوزير، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن تجربة المدارس المصرية الألمانية، سيتم تفعيلها رسميًا اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، على أن تكون البداية من مدينة السادس من أكتوبر كنموذج أول (نواة)، تمهيدًا للتوسع في التجربة في باقي المدن الجديدة.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن الوزارة دخلت أيضًا في مشاورات متقدمة مع السفارة الفرنسية، لبحث إمكانية إنشاء مدارس فرنسية على غرار النموذج الألماني، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو الانفتاح على أنماط التعليم الدولي وتقديم بدائل تعليمية متعددة ذات جودة عالية.



90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر



وفي سياق متصل، شدد وزير التربية والتعليم، على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم الفني، حيث تمتلك مصر الآن 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تقدم برامج تعليمية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد أن الوزارة تتبنى رؤية واضحة لرفع مستوى هذه المدارس لتواكب المعايير العالمية، من خلال توسيع الشراكات الدولية، موضحًا أنه تم بالفعل توقيع بروتوكولات تعاون مع دول رائدة في مجال التعليم الفني مثل ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وذلك بهدف تدشين مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصصات متنوعة.

وأوضح أن تلك الشراكات تهدف إلى إعداد كوادر فنية مؤهلة تأهيلًا عاليًا، قادرة على المنافسة في سوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجه، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع في هذا الاتجاه من خلال التعاون مع القطاع الخاص والهيئات الدولية، بما يحقق نقلة نوعية في ملف التعليم الفني.

