«دولة بلا ورق».. 200 خدمة حكومية على منصة "مصر الرقمية"

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أحمد جودة - القاهرة - 200 خدمة حكومية على منصة "مصر الرقمية".. خطوة جديدة نحو دولة بلا ورق، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل، وتماشيًا مع رؤية مصر في تعزيز بيئة الاستثمار وتقديم خدمات حكومية حديثة وفعالة، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن إتاحة نحو 200 خدمة حكومية رقمية عبر منصة "مصر الرقمية" للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء نحو رقمنة كافة الخدمات الحكومية، بما يعزز الشفافية، ويُيسر الإجراءات على المواطنين، ويوفر الوقت والجهد، مع ضمان تقديم خدمات بجودة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

وتشمل الخدمات المتاحة على المنصة مجالات متعددة، من بينها:

التوثيق والشهر العقاري

التموين

المرور

الأحوال المدنية

السجل التجاري

التأمينات والمعاشات

الضرائب

والمحاكم والشكاوى الحكومية

وأشار البيان إلى أن منصة "مصر الرقمية" تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات، من خلال بيئة إلكترونية مؤمّنة وسهلة الاستخدام، تتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات من أي مكان، وفي أي وقت، دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أشمل تستهدف بناء دولة رقمية حديثة بحلول عام 2030، من خلال التوسع في خدمات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة.