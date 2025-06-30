الرئيس السيسى : السلام فى الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 يونيو 2025 11:24 صباحاً -

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو: "استمرارَ الحربِ والاحتلال، لن يُنتج سلامًا، بل يغذي دوامةَ الكراهيةِ والعنف، ويفتحُ أبوابَ الانتقامِ والمقاومة .. التي لن تُغلق.. فكفى عنفاً وقتلاً وكراهية، وكفى احتلالاً وتهجيراً وتشريداً، متابعا: "السلام وإن بدا صعب المنال، فهو ليس مستحيلاً، فقد كان دوماً خيار الحكماء، ولنستلهم من تجربة السلام المصري الإسرائيلي في السبعينيات التي تمت بوساطة أمريكية، برهانًا على أن السلام ممكن إن خلُصت النوايا".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "السلام في الشرق الأوسط، لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".