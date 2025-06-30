الارشيف / أخبار مصرية

الصحة العالمية: يوجد فى مصر 10 ملايين لاجئ ومهاجر 70% منهم سودانيين

0 نشر
0 تبليغ

الصحة العالمية: يوجد فى مصر 10 ملايين لاجئ ومهاجر 70% منهم سودانيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 يونيو 2025 11:24 صباحاً - قال الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر،  إن مصر تستضيف اكثر من 10 ملايين لاجئ ومهاجر بينهم حوالي مليون مسجلون رسميا لدى المفوضية من 61  جنسية، ومنذ اندلاع الصراع فى السودان فى ابريل 2023, دخل مصر أكثر من مليون ونصف سودانى.

 

وأضاف، خلال تدشين مشروع دعم مرضى القصور الكلوى السودانيين فى مصر،السودانيين يمثلون الآن أكثر من 70%، من عدد اللاجئين فى مصر، وبعدها جاءت أزمة غزة لتضيف موجة جديدة من اللاجئين الذين جاءوا إلى مصر، حيث دخل أكثر من 100 ألف شخص، مما يشكل تحديا كبيرا على القطاعات الخدمية بمصر .

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا