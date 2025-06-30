«بتكلفة 400 جنيه فقط» ضمن التأمين الصحي الشامل.. تدخل جراحي ينقذ حياة مريض من اضطراب كهربائي خطير بالقلب

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أحمد جودة - القاهرة - لأول مرة في جنوب سيناء.. نجاح زراعة منظم دائم لضربات القلب بمستشفى رأس سدر بتكلفة 400 جنيه فقط ضمن التأمين الصحي الشامل

إنجاز طبي جديد في جنوب سيناء يؤكد جاهزية مستشفيات التأمين الصحي الشامل لتقديم رعاية صحية متقدمة وبتكلفة رمزية، في سابقة طبية تُعد الأولى من نوعها بمحافظة جنوب سيناء، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح عملية زراعة منظم دائم لضربات القلب ذي الغرف المزدوجة (Dual Chamber Pacemaker) لمريض داخل مستشفى رأس سدر التابعة للهيئة، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث لم يتكلف المريض سوى 400 جنيه فقط كنسبة مساهمة في العملية التي تتجاوز تكلفتها 300 ألف جنيه في القطاع الخاص.

▪︎ تدخل جراحي ينقذ حياة مريض من اضطراب كهربائي خطير بالقلب

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، أن المريض كان يعاني من انخفاض شديد في نبض القلب نتيجة انقطاع كامل في الضفيرة الكهربائية، وهو ما كان يهدد حياته ويمنعه من ممارسة نشاطه اليومي.

وقد تم وضع منظم مؤقت لضربات القلب في البداية، ثم أُجريت الفحوصات اللازمة قبل تركيب الجهاز الدائم بنجاح على يد فريق طبي متخصص في كهرباء القلب والقسطرة، بقيادة د. أحمد حسن (استشاري القلب والقسطرة)، ود. عمر ندا (أخصائي القلب والقسطرة)، وبمشاركة طاقم التمريض والفنيين.

▪︎ جهاز متطور لمحاكاة النبض الطبيعي وتحقيق استقرار كامل للمريض

وبيّنت الهيئة أن الجهاز الذي تم زراعته يعمل على مراقبة وتصحيح اضطرابات النبض القلبي في حالات التسارع أو التباطؤ، حيث يرسل نبضات كهربائية تُماثل النبض الطبيعي حسب حالة القلب، مما يضمن استقرارًا صحيًا طويل المدى ويُجنّب المريض مضاعفات خطيرة.

▪︎ مستشفى رأس سدر.. نموذج متكامل لمستشفيات الرعاية الحديثة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه العملية واحدة من أكثر من 10 آلاف عملية جراحية أجرتها منشآت الهيئة في جنوب سيناء منذ انطلاق المنظومة، موضحًا أن مستشفى رأس سدر تُعد نموذجًا متكاملًا للمنشأة الصحية التي تقدم رعاية بمعايير عالمية، سواء من حيث البنية التحتية أو التجهيزات الطبية أو كفاءة الكوادر البشرية.

وأشار السبكي إلى أن هذا الإنجاز يعكس جاهزية منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات تخصصية عالية الجودة في مختلف المحافظات، بما يُسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتوفير رعاية صحية متقدمة وآمنة بتكلفة رمزية.