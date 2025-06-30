حدث شمال قطاع غزة .. شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى استهدف مدينة جباليا البلد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 يونيو 2025 10:28 صباحاً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمدينة جباليا البلد شمال قطاع غزة".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وتحاول جهود الوساطة الإقليمية والدولية – وعلى رأسها مصر وقطر والأمم المتحدة – التوصل إلى تهدئة دائمة ووقف الحرب، لكن التعقيدات السياسية من حكومة نتنياهو واستمرار الاحتلال وسياسة الحصار تعرقل هذه المساعي.