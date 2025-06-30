نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم آخر موعد للتقديم في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي 2025 – 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2025 هو آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية التابعة للوزارة عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم (emis.gov.eg).

وكان باب التقديم الإلكتروني قد فُتح أمام أولياء الأمور في 1 يونيو الجاري، لتسجيل بيانات أبنائهم إلكترونيًا للالتحاق بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، وفقًا للفئات العمرية المحددة من جانب الوزارة

واستمرت فترة التقديم لمدة شهر كامل، ضمن خطة الوزارة لتطبيق التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على أولياء الأمور دون الحاجة للتوجه إلى المدارس في المرحلة الأولى من التقديم.

ويشترط للالتحاق بالصف الأول الابتدائي أن يكون الطفل قد أتم ست سنوات في 1 أكتوبر 2025، بينما يشترط لرياض الأطفال سن لا يقل عن أربع سنوات، ويتم ترتيب الطلاب في قوائم القبول وفقًا للسن والأولوية الجغرافية في نطاق المدرسة المراد التقديم لها.

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل حتى الآن إلى الإسراع بإتمام خطوات التقديم قبل نهاية اليوم، حيث لن يُسمح بتقديم طلبات جديدة بعد غلق باب التسجيل الإلكتروني.

ومن المقرر أن تبدأ المديريات التعليمية في مراجعة الطلبات خلال شهر يوليو، تمهيدًا لإعلان نتائج القبول، على أن يتم استدعاء أولياء الأمور لاحقًا لتسليم الملفات الورقية في المدارس التي تم قبول أطفالهم بها.

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم بشكل مجاني بالكامل عبر الإنترنت، وشددت على ضرورة مراجعة البيانات جيدًا قبل إرسال الطلب، لافتة إلى أن أي أخطاء في البيانات قد تؤدي إلى استبعاد الطلب أو تعطيل إجراءات القبول.

وطالبت الوزارة أولياء الأمور بمتابعة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي والمديريات التعليمية لمعرفة أي مستجدات تتعلق بنتائج التقديم وخطوات التسجيل الورقي لاحقًا، مؤكدة حرصها الكامل على توفير فرص متكافئة لكل الأطفال في مراحل التعليم المبكر.