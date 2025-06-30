عاجل- شاهد| «بعد موت صبايا العنب».. وزير النقل يشعلها: "أنا مش غير مؤهل.. اسأل عليّا دفعتي"

أحمد جودة - القاهرة - كامل الوزير: مش هسيبها وأمشي.. حتى لو مش وزير هافضل أشتغل لحد ما أموت

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، تمسكه بموقعه واستعداده لمواجهة أي انتقاد يُوجّه له، مشددًا على أنه لا يتهرب من المسؤولية ولا يُفكر في الاستقالة.

وقال الوزير، خلال لقائه ببرنامج خاص على فضائية "TeN"، مساء الأحد:

"بعض الناس تقول إني غير مؤهل لتولي حقيبة النقل.. بس أنا بسألهم: إنت تعرف درست إيه في الكلية الفنية العسكرية؟ اسأل عليا دفعتي، اسأل أساتذتي وزملائي!".

وأضاف الوزير بكل حسم:

"أنا مش هزعل من النقد، لكن بستوعبه بروح المقاتل.. وأنا مش هستقيل، حتى لو بطّلت أكون وزير، هافضل أشتغل مع زمايلي لحد ما أموت"، مؤكدًا أن هناك من يتمنى رحيله، لكنه لا ينوي التراجع عن أداء دوره الوطني.