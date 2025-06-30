نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شاهد.. كامل الوزير يتفاجأ بحادث تريلا جديد أثناء تفقده للطريق الإقليمي – كاميرا "TeN" تلتقط اللحظات الحاسمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاجأ الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، بوقوع حادث تريلا جديد خلال جولة تفقدية عاجلة لموقع حادث المنوفية على الطريق الإقليمي، وفقًا لما بثّت كاميرا فضائية "TeN" اليوم.

وصل الوزير صباح الأحد إلى محافظة المنوفية لمتابعة أعمال صيانة شاملة للطريق الدائري الإقليمي، عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 19 شخصًا (منهم 18 فتاة وسائق ميكروباص). وخلال الجولة، ظهر فجأة حادث تريلا نقل ثقيل مما أثار دهشة الوزير والوفد المرافق له.

الجدير بالذكر أن الوزير رافقه اليوم، عدد من كبار المسؤولين، بينهم نائب وزير النقل للنقل البري ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وممثلون من الداخلية والحماية المدنية، بالإضافة إلى ممثلي شركات التنفيذ واستشاريي المشروع، تم التدخل لتأمين الموقع وتسيير حركة المرور لضمان عدم توقف أعمال التطوير. وأشاد الوزير بالتنسيق بين وزارة النقل والداخلية، مؤكدًا أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لتحسين السلامة المرورية والرقابة على الطرق، وتتضمن حملات فحص تعاطي المخدرات وتعزيز دور الكمائن اليدوية في حماية الطريق.