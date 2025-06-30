نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر الجاليات المصرية بأوروبا: "شبابنا هو المستقبل" ويوصي بتمكين الشباب وتحسين الخدمات القنصلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك السفير محمد نصر، سفير مصر في النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، في فعاليات مؤتمر الجاليات المصرية بأوروبا.

جاء ذلك حضور القنصل العام محمد البحيري والمستشار نادر رفعت، وبمشاركة نحو مائة شخص من جمعيات ومصريين مقيمين في دول أوروبية، من بينهم الصحفية دعاء أبو سعدة من صحيفة الأهرام.

افتتح المؤتمر الأستاذ مصطفى رجب بكلمة ترحيبية، تلتها كلمة السفير محمد نصر التي أكد فيها اهتمام الدولة بالمصريين في الخارج، مشيدًا بالحضور وتنظيم المؤتمر. كما عبّر الفنان أحمد عبد العزيز عن سعادته بالمشاركة واطمئنانه على مصر من خلال هذا الجمع الوطني.

واستعرض المؤتمر أنشطة وإنجازات اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، من بينها المبادرات الاجتماعية والرياضية ومبادرة "إنت مش لوحدك" التي أطلقت لدعم المصريين المقيمين بمفردهم. وتم عرض بروتوكولات تعاون مع جمعيات مصرية مثل جمعية اللوتس، ومشروعات دعم مثل رعاية دار شقائق النعمان للفتيات اليتيمات، إضافة إلى جهود تشجيع السياحة العلاجية في سيوة.

تناول المؤتمر أيضًا قضية وفاة المصريين في الخارج دون معارف، وقدم كتيبًا توعويًا بعنوان "الرحلة الأخيرة" لتوضيح الإجراءات والتعامل مع مثل هذه الحالات، تم توزيعه على القنصليات المصرية في أوروبا.

توصيات المؤتمر شملت:

تحسين خدمات القنصليات والمعاملات القنصلية.

استمرار مبادرة تسوية الموقف التجنيدي.

مراجعة تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان.

إشراك الجاليات في صياغة القوانين والمبادرات.

تسهيل إجراءات التصويت في الانتخابات.

استثناء أبناء المصريين بالخارج من قيود مدة الزيارة.

اقتراح منع التنازل عن الجنسية المصرية.

دعم الشباب وتمكينهم من المشاركة في التنمية وربطهم بالمؤسسات الرسمية في مصر.



اختتم المؤتمر بتأكيد على أن الشباب هم مستقبل الوطن، وأن مشاركتهم ضرورية لبناء مصر من الداخل والخارج.