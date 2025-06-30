نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تعلن قرب إعلان الفائزين بمسابقة "الأب القدوة" في نسختها الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انتهاء أعمال اللجنة المركزية لمسابقة "الأب القدوة" في نسختها الثالثة، تمهيدًا لإعلان الفائزين وتكريم عدد من النماذج المضيئة من الآباء المصريين. وتُنظم هذه المبادرة بالشراكة مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، في إطار دعم الروابط الأسرية وتعزيز دور الأب في المجتمع المصري.

برئاسة نائب الوزير وبمشاركة الأزهر والكنيسة ومؤسسات مجتمعية

ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، أعمال اللجنة المركزية للمسابقة، وشاركها الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزير للاتصال الاستراتيجي والإعلامي، نائبًا لرئيس اللجنة، إلى جانب قيادات من قطاعات الأسرة والمرأة والرعاية والإعاقة بالوزارة، وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومبادرة "العالم يحتاج لأب"، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومؤسسة "ويل سبرينج"، ومؤسسة العربي.

70 متقدمًا.. و38 ترشيحًا نهائيًا

استعرضت اللجنة 38 قصة ترشيح تم تصعيدها للتقييم النهائي من بين 70 متقدما، وذلك بعد انتهاء لجان مديريات التضامن الاجتماعي من أعمالها بالمحافظات واختيار المرشحين وفقًا للمعايير المعلنة. وقد تم فرز ودراسة الترشيحات المنطبقة على الشروط من قبل لجان محلية بكل مديرية.

تكريم 9 آباء لأول مرة يشمل "معلم قدوة"

أسفرت أعمال اللجنة المركزية عن اختيار 9 نماذج متميزة للتكريم، وهم:



3 آباء لأبناء من ذوي الإعاقة

أب كافل (أسرة بديلة)

كما تقرر لأول مرة تكريم "معلم قدوة" تم ترشيحه من وزارة التربية والتعليم، في خطوة تهدف إلى ترسيخ قيمة المعلم والعلم في تشكيل وجدان الأجيال.

شروط ومعايير دقيقة لضمان عدالة المنافسة

كانت الوزارة قد فتحت باب التقدم للمسابقة في مايو الماضي، وحددت عددًا من الفئات المستهدفة، وهي:

الأب الطبيعي

الأب لابن من ذوي الإعاقة ساهم في تفوقه العلمي أو الرياضي

الأب الكافل الذي تولى رعاية أبناء من دور الرعاية

وتضمنت شروط التقديم أن يكون الأب المتقدم:

لا يقل عمره عن 50 عامًا

حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل

له عدد أبناء لا يتجاوز ثلاثة (ويُستثنى من ذلك أبناء محافظات الحدود)

جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالٍ أو ما زالوا في مراحل التعليم

كما يجب أن تتسم قصة حياة الأب بالتميز والإلهام، وتحمل رسائل إيجابية في تربية الأبناء وخدمة المجتمع.