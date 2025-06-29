نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا أمية مع تكافل" تعقد لقاءها السنوي بالإسماعيلية بمشاركة هيئة تعليم الكبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مبادرة "لا أمية مع تكافل" اللقاء السنوي المشترك مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بمحافظة الإسماعيلية، وذلك على مدار ثلاثة أيام.

تناول اللقاء حصاد العام المالي الحالي، واستعرض أبرز التحديات والخطط المستقبلية للعام المالي القادم، ضمن مساعي الوزارة لمحو الأمية وتعزيز دمج مستفيدي برامج الحماية الاجتماعية في مسارات التعليم والعمل.

أكثر من 140 ألف مستفيد تم محو أميتهم.. وتوفير فرص عمل لآلاف الميسرين

استعرض الدكتور سمير الفقي، المشرف العام على المبادرة، أبرز ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى نجاح المبادرة في:

محو أمية 140،359 ألف دارس على مستوى جميع المحافظات.

على مستوى جميع المحافظات. توفير فرص عمل مباشرة لأكثر من 13 ألف ميسر وميسرة من بينهم 8643 من مستفيدي "تكافل وكرامة" من حملة المؤهلات.

من بينهم 8643 من مستفيدي "تكافل وكرامة" من حملة المؤهلات. تنفيذ 58 ورشة عمل تدريبية استفاد منها 1160 ميسر، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

كما تم اعتماد الحقيبة التعليمية التي أعدتها الوزارة لتناسب مختلف الفئات، من الأشخاص الأسوياء وذوي الإعاقات السمعية والبصرية.

التعاون مع "جسور" بالإسماعيلية.. وإدماج رسائل صندوق مكافحة الإدمان

شهدت محافظة الإسماعيلية تعاونًا ناجحًا مع مبادرة "جسور"، حيث تم تنفيذ 8 ورش عمل للمدرسين شملت مختلف مراكز وقرى المحافظة، وأسفرت عن اجتياز 10،787 دارس لاختبارات دورتي يناير وأبريل 2025.

كما نُظّمت ورشة تدريبية لمدربي المبادرة المعتمدين من اليونسكو بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بهدف دمج رسائل التوعية الخاصة بالصندوق ضمن التدريبات المقدمة لمدرسي المبادرة.

تسليم شهادات محو الأمية لأكثر من 4600 مستفيد

في ختام اللقاء، تم تسليم 4،678 شهادة نجاح لمستفيدين اجتازوا اختبارات محو الأمية، تمهيدًا لاستخدامها في استكمال مراحل التعليم أو تلبية متطلبات الجهات الحكومية، مثل استخراج رخص القيادة أو التوظيف.

حضور رسمي واسع ومشاركة فعالة من ممثلي المحافظات

شهد اللقاء حضور عدد من قيادات الوزارة والجهات الشريكة، من بينهم:

الأستاذ عمر حمزة ، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتعليم الكبار ومدير المشروع.

، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتعليم الكبار ومدير المشروع. الدكتورة مها الحفناوي ، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.

، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية. المهندس رائد هيكل ، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار. الدكتور سمير الفقي ، المشرف العام على المبادرة.

، المشرف العام على المبادرة. ياسمين علي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، إضافة إلى منسقي ومسؤولي المشروع من مختلف المحافظات.

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