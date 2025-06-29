باريس سان جيرمان ينهى مغامرة إنتر ميامى ميسى فى كأس العالم للأندية برباعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يونيو 2025 09:32 مساءً - فاز فريق باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي بنتيجة 4-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.



بي اس جي ضد إنتر ميامي



أحرز أهداف المباراة النجم البرتغالي الشاب جواو نيفيس هدفين، أفيلس بمرماه، وأشرف حكيمي في الدقائق 6، 39، 43، و45 على التوالي لصالح باريس سان جيرمان.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وفلامينجو، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

نجح باريس سان جيرمان، بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، الفوز في المباراة، من أجل مواصلة المشوار في البطولة العالمية، باعتباره أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب لأول مرة في تاريخه، على غرار ما حققه هذا الموسم بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.

كان باريس سان جيرمان قد توج بالثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر، قبل أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه العريض على إنتر ميلان الإيطالي بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية، ساعيًا لإضافة لقب كأس العالم للأندية إلى خزائنه.

تأهل باريس سان جيرمان إلى ثمن نهائي مونديال الأندية 2025 بعد تصدره المجموعة الثانية بجدارة، إذ افتتح مشواره بانتصار مثير على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 3-2، ثم تعرض لخسارة مفاجئة أمام بوتافوجو البرازيلي، قبل أن يستعيد توازنه بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدفين دون رد.

بي اس جي ضد إنتر ميامي



وكان ديمبلي قد غاب عن مباريات باريس سان جيرمان الأخيرة بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في دوري الأمم الأوروبية. وعلق لويس إنريكي على ذلك قائلًا: "أتمنى أن يكون حاضرًا، لقد تحسّن كثيرًا من الناحية البدنية، وإذا تعافى بشكل كامل، فسيكون ذلك أمرًا مهمًا للفريق".



إنتر ميامي ضد بي اس جي



وحملت مباراة إنتر ميامي وباريس سان جيرمان طابعًا استثنائيًا بالنسبة لليونيل ميسي، الذي تألق بقميص الفريق الفرنسي بين عامي 2021 و2023، قبل أن يبدأ مغامرته مع إنتر ميامي بعد فشله في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الفرنسي.

كان باريس سان جيرمان آخر نادٍ أوروبي ارتدى ميسي قميصه بعد رحيله عن برشلونة، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي صيف عام 2023.



جاء تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي كالتالي:



حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي- ويليان باتشو- ماركينيوس- نونو مينديش

خط الوسط: جواو نيفيز- فيتينيا- فابيان رويز

خط الهجوم: دوي- خفيتشا كفاراتسخيليا- برادلي باركولا



بينما جاء تشكيل إنتر ميامي ضد باريس سان جيرمان كالتالي:



حراسة المرمى: أوستاري.

خط الدفاع: مارسيلو- ألين- فالكون- جوردي ألبا.

خط الوسط: أليندي- ريدوندو- سيرجيو بوسكيتس- سيجوفيا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي- لويس سواريز.