عاجل- كامل الوزير: في ناس أمنيتها أمشي.. بس أنا مش ههرب

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أحمد جودة - القاهرة - بعد الهجوم الذي واجهه عقب حادث المنوفية، أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أنه لا يشعر بالغضب من الانتقادات التي تُوجه إليه.

كامل الوزير: في ناس أمنيتها أمشي.. بس أنا مش ههرب

كامل الوزير: في ناس أمنيتها أمشي.. بس أنا مش ههرب

وأشار كامل الوزير إلى أن البعض يشكك في أهليته لتولي حقيبة النقل، لكنه يرفض هذا الطرح، قائلًا: "مين قالك أنا مش مؤهل؟.. إنت تعرف اتعلمت إيه في الكلية الفنية العسكرية؟".

ولفت خلال حواره عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الأحد، إلى أن تقييم كفاءته لا يمكن أن يكون من أشخاص لا يعرفون شيئًا عن خلفيته العلمية أو العملية، مضيفًا: "اسأل عني دفعتي، اسأل أساتذتي، اسأل زملائي.. كلهم يعرفوا أنا مين واتعلمت إيه".

كامل الوزير يرد على الانتقادات الموجهة إليه: مش هستقيل

وعن تأثير هذه الانتقادات عليه نفسيًا، قال الوزير: "أكيد بحس بحاجة جوايا.. لازم يكون في شيء يوجع، لكن أنا بستوعب ده بروح المقاتل.. مش بس كوزير، لكن كإنسان تربى على القتال والإصرار".

واختتم كامل الوزير حديثه بتأكيد حاسم على أنه لا ينوي مغادرة موقعه رغم الضغوط، قائلًا: "أنا مش هستقيل، ومش هسيب مكاني، حتى لو ناس بتتمنى ده.. أنا مكمل لحد آخر لحظة في عمري، حتى لو مش وزير، هفضل أشتغل مع زمايلي بأي طريقة".