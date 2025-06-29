نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. موعد الإعلان والرابط الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025 بداية من شهر يوليو المقبل، وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات داخل جميع القطاعات ولجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية.

أكد مصدر مطلع بالوزارة أن أعمال التصحيح تُجرى بدقة شديدة، وتخضع لمراحل متعددة من المراجعة، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطلاب وحصول كل طالب على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان.

وأوضح أن كراسة الإجابة تمر بعدة مراحل تشمل التقدير الأولي ثم المراجعة ثم الرصد النهائي للدرجات.

وأشار المصدر إلى أن فرق التصحيح تعمل بوتيرة متسارعة وفق جدول زمني دقيق للانتهاء من المهام المطلوبة قبل موعد إعلان النتيجة، مع التشديد على سرية النتائج وعدم السماح بتسريبها قبل اعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

النتيجة تشمل طلاب التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، بنظامي الثلاث والخمس سنوات، حيث بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات هذا العام نحو 760 ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف التخصصات.

المؤشرات الأولية للنتائج تشير إلى أن نسب النجاح تسير في معدلاتها الطبيعية، مع تسجيل تفوق ملحوظ في بعض التخصصات الصناعية، حسب ما كشفته مصادر من داخل الكنترولات.

من المقرر أن تُعلن النتيجة رسميًا خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025، على أن تُرفع إلكترونيًا عبر بوابة التعليم الفني التابعة للوزارة، ثم يتم إتاحتها في المدارس الفنية في اليوم التالي لاعتمادها.

يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني عبر الرابط التالي: nategafany.emis.gov.eg،

وكتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل نوع الشهادة (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، نظام الدراسة (3 أو 5 سنوات)، ورقم الجلوس.

تقوم الوزارة حاليًا بتجهيز قاعدة البيانات النهائية الخاصة بالنتائج، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا، على أن يُعلن لاحقًا عن أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في كل شعبة وتخصص.