نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل الوزير يتفقد الدائري الإقليمي ويوجّه بحزمة إجراءات عاجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال الصيانة في المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي بطول 152 كم، بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة - السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع محور الضبعة.

ورافق الوزير خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء عمرو البيلي مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المنفذة واستشاريي المشروع.

وفي مستهل جولته، قدّم الوزير خالص التعازي وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

توجيهات عاجلة من الوزير خلال الجولة:

تكليف نائب وزير النقل للنقل البري بالإشراف على تطوير الطريق بالكامل بطول 400 كم، بالتوازي مع مهامه في تطوير الطرق والكباري الأخرى.

إعداد خطة زمنية مضغوطة لإنهاء المشروع، تبدأ بالقطاع الممتد من تقاطع الطريق مع طريق القاهرة - السويس وحتى محور الضبعة.

تنفيذ صيانة دورية عاجلة لجميع قطاعات الطريق الأخرى.

رفع مستوى السلامة والأمان في كافة القطاعات، لا سيما أماكن تنفيذ الأعمال والتحويلات المرورية.

تحويل الرصف الأسفلتي إلى رصف خرساني في الطريق الرئيسي وطريق الخدمة لتحمل الحمولات العالية، خاصة في ظل ندرة البوتومين وارتفاع أسعاره عالميًا.

إغلاق الفتحات العشوائية في الحواجز الخرسانية (نيوجيرسي) وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية والضوئية.

التنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ حملات تحليل عشوائي للمخدرات لسائقي الشاحنات والميكروباصات، وتسيير دوريات مرورية متحركة للرقابة.

مضاعفة الرادارات على الطريق لضبط السرعات؛ حيث تم تسجيل 900 مخالفة سرعة في 4 ساعات فقط.

وأكد الوزير أن إنشاء الرصف الخرساني في بعض القطاعات يأتي بسبب الإنشاء على أراضٍ زراعية، مما أدى لتشوهات سطحية بفعل الحمولات الزائدة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بدراسة توفير 1000 شاحنة مصرية الصنع لدعم حركة التجارة والصناعة المحلية.

كما شدد على ضرورة التزام سائقي الشاحنات بقواعد المرور، والحصول على رخصة قيادة سارية، واجتياز تحليل المخدرات، والتأكد من السلامة الفنية للمركبات، لضمان سلامة مستخدمي الطريق وسلاسة الحركة المرورية على مستوى الجمهورية.