كامل الوزير: الرئيس وجه بإنهاء تطوير الدائري الإقليمي ونشر لجان على البوابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يونيو 2025 04:34 مساءً - أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، من موقع حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتشكيل لجان لرصد ومتابعة الطريق مع تواجد لجان على كل البوابات والكمائن لأخذ عينات عشوائية لفحص قائدي السيارات وإجراء تحليل مخدرات لهم وتطبيق القانون .

وأضاف، أن الرئيس السيسى وجه باتخاذ خطة زمنية واضحة لإنهاء تطوير الطريق الإقليمي كله، مشيرا إلى أن الطريق يحتاج لـ 50 مليار جنيه لتطويره بنفس كفاءته مثل طريق السويس، وتجري الآن أعمال التطوير على مراحل.