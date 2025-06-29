الداخلية تعلن عودة آخر أفواج حجاج القرعة إلى أرض الوطن بسلام (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يونيو 2025 04:34 مساءً - فى إطار هتمام وزارة الداخلية، ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وفى ظل المتابعة المستمرة من بعثة حج القرعة لكافة خطوات الحجاج عقب الإنتهاء من أداء المناسك، فقد استقبل مطار القاهرة الجوى وصول آخر أفواج حجاج القرعة إلى أرض الوطن، بعد أن أدوا مناسك الحج فى ضوء التيسيرات التى قدمتها لهم بعثة حج القرعة بالوزارة.

والتى شهدت تقديم خدمات وتيسيرات متميزة للحجاج طوال فترة أداء المناسك، وتوفير إقامة بفنادق تتميز بقربها من الحرمين الشريفين، ومجهزة بكافة وسائل وسبل الراحة بمكة والمدينة، مما لاقى إشادة كبيرة من قِبل الحجاج للجهود التى قدمتها بعثة حج القرعة بالوزارة للتيسير عليهم.

وتعلوا وجوه الحجاج الفرحة لأداء فريضة الحج ونجاح جهود بعثة حج القرعة، فى إحاطتهم بالرعاية الصحية والمعيشية وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر.

وهكذا عاد ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد رحلةٍ إيمانية صادقة، مُحملين بالآمال فى أن تُغفر الذنوب وتعود صحائفهم بيضاء.