نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. حلف اليمين للمقبولين بجدول تحت التمرين بالصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة القيد، أن اللجنة قررت عقد جلسة حلف اليمين للمقبولين مؤخرًا بجدول تحت التمرين "لجنة المؤجلين"، وذلك بعد غد الثلاثاء الأول من يوليو الرابعة عصرًا، وتسليمهم كارنيهات العضوية بالنقابة.

وأشار "الزناتي" إلى أن لجنة القيد ستنظر في الالتماسات المُقدّمة إليها من الزملاء المؤجلين والمرفوضين في نفس اللجنة، للبت فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.