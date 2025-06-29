الرياض - كتبت رنا صلاح - عقد اللواء أركان حرب/ محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي جميع المرافق بالمحافظة، وشركة وادي النيل المنفذة لمشروع استاد النادي المصري، وذلك لمتابعة أعمال توصيل المرافق الخاصة بالمشروع.

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال توصيل المرافق لاستاد النادي المصري

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو الشافعي، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة، وممثلي شركة وادي النيل، والحماية المدنية، وجميع الجهات المختصة.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات الفنية والإدارية بما يسهم في تسريع وتيرة العمل بالمشروع.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تضع مشروع استاد النادي المصري ضمن أولوياتها، لما يمثله من أهمية كبرى في دعم البنية التحتية الرياضية وتوفير منشآت تليق بتاريخ النادي العريق وجماهيره.