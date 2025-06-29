ضبط 6 قضايا جلب مخدرات فى دمياط وأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يونيو 2025 03:37 مساءً - فى إطار ضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى

"الهيروين ، الشابو")، وكذا ضبط قطعتى سلاح نارى "بدون ترخيص"

(بندقية آلية – بندقية خرطوش) ، بحوزة (3 متهمين"لــ 2 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (812) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (3) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 14 كيلو جرام لمخدر البانجو – أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" (3 فرد محلى) بحوزة (3 متهمين"لهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.