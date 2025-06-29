جيش الاحتلال ينذر سكان عدد من المناطق فى قطاع غزة بالإخلاء الفوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يونيو 2025 09:32 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن جيش الاحتلال ينذر سكان عدد من المناطق في قطاع غزة بالإخلاء الفوري.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.



