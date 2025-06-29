نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة بنظاميها «الجديد والقديم» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ طلاب الثانوية العامة 2025 (النظامين الجديد والقديم)، منذ قليل، أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، موزعين في 2029 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة من جميع الجهات.

يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

وشدد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة.

كما شدد الدكتور خالد عبدالحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، على رؤساء اللجان بتنظيم دخول الطلاب إليها بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباحًا؛ للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة، بحيث يتم توزيعها في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة دون تأخير.