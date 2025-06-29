نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بنظاميها القديم والجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ طلبة وطالبات الثانوية العامة بنظاميها الجديد والقديم في التوافد على اللجان الامتحانية، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

وشدد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة.

كما شدد الدكتور خالد عبدالحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، على رؤساء اللجان بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباحًا؛ للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة، بحيث يتم توزيعها في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة دون تأخير.