نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجان تفتح أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت 2029 لجنة سير على مستوى الجمهورية أبوابها لاستقبال طلبة وطالبات الثانوية العامة، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالنظامين «القديم والجديد»، وسط إجراءات أمنية مشددة وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

شدد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة.

كما شدد خالد عبدالحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، على رؤساء اللجان بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباحًا؛ للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة دون تأخير.