طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في اللغة الأجنبية الأولى، موزعين في 2029 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة من جميع الجهات.



كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

وشدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة.

كما شدد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية على رؤساء اللجان بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.