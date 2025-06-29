نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح محمد جبران؛ وزير العمل، والدكتور أسامة الازهري؛ وزير الأوقاف، ملتقى التوظيف المقام بمركز شباب الفتح بمدينة رأس غارب، بمشاركة ٥٠ منشأة من أجل توفير ٦٧٣ عقد عمل تم تسليمها للشباب، من بينهم عقود لذوي همم، بهدف دمجهم في سوق العمل.

وأكد وزير الأوقاف على تثمينه لهذه الإجراءات من وزير العمل في عقده لهذا الملتقى بصورة دورية في مختلف محافظات مصر تنفيذا لخطة وزارة العمل في إطار برنامج عمل الحكومة وتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكدا على أن الحكومة بكافة وزاراتها تتشرف بالقيام بخدمة شعب مصر العظيم بكل ما في الوسع والطاقة.

وقال الوزير جبران إن هذا "الملتقى" يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة في المحافظات على أرض الواقع، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص. رافق الوزيران خلال افتتاح الملتقى كل من السيد كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة نائبًا عن المحافظ، واللواء ممدوح نديم، رئيس مجلس مدينة رأس غارب.