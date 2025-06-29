رئيس جامعة حلوان ينعي رئيس جامعة MSA

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الأستاذ الدكتور خيري عبدالحميد، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، الذي وافته المنية، مؤكدًا أن الوسط الأكاديمي فقد أحد أعمدته البارزين، وقامة علمية مرموقة كرّست حياتها لخدمة التعليم والبحث العلمي في مصر.

وقال الدكتور السيد قنديل في بيان رسمي صادر عن الجامعة، إن الفقيد الراحل كان نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والانضباط والعمل الجاد، مشيرًا إلى أن جهوده المخلصة في قيادة جامعة MSA ساهمت في وضعها ضمن الجامعات المتميزة في التعليم الخاص، حيث عمل على تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتخريج أجيال من الطلاب المؤهلين علميًا وعمليًا.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بمسيرة الدكتور خيري عبدالحميد الطويلة في خدمة منظومة التعليم العالي، سواء من خلال المناصب القيادية التي تقلدها، أو من خلال إسهاماته البحثية والعلمية التي أثرت الساحة الأكاديمية، مؤكدًا أن رحيله يُعد خسارة فادحة للجامعات المصرية وللمجتمع الأكاديمي بأسره.

وتقدّم الدكتور قنديل بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان.

وأكد أن جامعة حلوان، قيادةً وأساتذة وطلابًا، يشاركون في هذا المصاب الجلل، ويتقدمون بخالص مشاعر المواساة في فقدان أحد الرموز الذين تركوا بصمة واضحة في مسيرة التعليم الجامعي بمصر.