بالميراس أول المتأهلين لدور ربع نهائى كأس العالم للأندية بالفوز على بوتافوجو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 يونيو 2025 11:27 مساءً -

فاز فريق بالميراس ضد بوتافوجو بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" في "فيلادلفيا"، في مواجهة خارج التوقعات، ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

بالميراس ضد بوتافوجو

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب باولينهو في الدقيقة 100 من عمر اللقاء الذي امتد لشوطين إضافيين بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي من اللقاء.

بهذه النتيجة تأهل فريق بالميراس الى دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية وإقصاء بوتافوجو أحد 4 فرق تأهلت من البرازيل لدور الستة عشر من المونديال.

وشهدت المباراة حصول جوستافو جوميز على الطرد في الدقيقة 116 بعد حصوله على إنذارين متتاليين خلال فعاليات اللقاء.

وحجز بالميراس مقعده في دور الـ16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على إنتر ميامي الأمريكي صاحب الوصافة، وفاز بالميراس على الأهلي بهدفين دون مقابل، بينما تعادل سلبيًا مع بورتو البرتغالي وبنتيجة 2 – 2 مع إنتر ميامي.

وضرب بالميراس موعداً مع مواطنه بوتافوجو فى دور الـ16 الذي حل ثانياً في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعدما فاز على سياتل ساندورز الأمريكي وباريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن يخسر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتقدم الفرق البرازيلية مستويات رائعة في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعدما سجلت صعوداً جماعيًا لدور الـ16 من منافسات البطولة، بينما تذوقت مرارة الهزيمة في مباراة وحيدة بمرحلة المجموعات.

وتواجد فلامنجو ضمن قائمة المتأهلين لدور الـ16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، إثر فوزه على الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي قبل أن يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي ليضرب موعداً ناريًا مع بايرن ميونخ الألماني في ثمن النهائي.

بالميراس ضد بوتافوجو

أما فلومينينسي فكان آخر الفرق البرازيلية المتأهلة إلى دور الـ16، بعدما تعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي بدون أهداف، ليحتل المركز الثاني في مجموعته السادسة خلف بوروسيا دورتموند الألماني.

وتعادل فلومينينسي مع بوروسيا دورتموند قبل أن يتغلب على أولسان الكوري الجنوبي بنتيجة 4 – 2، فيما تعادل سلبيًا مع صن داونز بختام مشواره في دور المجموعات، ليحصد 5 نقاط صعد على أثرها إلى دور الـ16، ويكمل عقد الفرق البرازيلية المتأهلة للدور الثاني.

وسيلعب فلومينينسي مع الإنتر الإيطالي متصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة، ضمن منافسات دور الـ 16، في مواجهة خارج التوقعات نظراً للتقارب الكبيرة في الفوارق البدنية والفنية بين الفريقين.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث تم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما تأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

وتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.

وجاء تشكيل بالميراس ضد بوتافوجو كالتالي:

"ويفرتون، برونو فوكس، جياي، ريوس، فيتور روك، جوستافو جوميز، ماوريسيو، بيكريز، إيمي مارتينيز، ألان، استيفاو".

بينما جاء تشكيل بوتافوجو ضد بالميراس كالتالي:

"جون، فيتينهو، جاير كونها، بارابوزا، أليكس تيليز، ألان، دانيلو باربوسا، مارلون فريتاس، أرتور، سافارينو، ايجور خيسوس".