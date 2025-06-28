الارشيف / أخبار مصرية

وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة

0 نشر
0 تبليغ

  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 1/18
  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 2/18
  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 3/18
  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 4/18
  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 5/18
  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 6/18
  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 7/18
  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 8/18
  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 9/18
  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 10/18
  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 11/18
  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 12/18
  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 13/18
  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 14/18
  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 15/18
  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 16/18
  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 17/18
  • وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة 18/18

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  افتتح السيد محمد جبران؛ وزير العمل، والدكتور أسامة الازهري؛ وزير الأوقاف، ملتقى التوظيف المقام بمركز شباب الفتح بمدينة رأس غارب، بمشاركة ٥٠ منشأة من أجل توفير ٦٧٣ عقد عمل تم تسليمها للشباب، من بينهم عقود لذوي همم، بهدف دمجهم في سوق العمل.

وأكد وزير الأوقاف على تثمينه لهذه الإجراءات من معالي وزير العمل في عقده لهذا الملتقى بصورة دورية في مختلف محافظات مصر تنفيذا لخطة وزارة العمل في إطار برنامج عمل الحكومة وتوجيهات  الرئيس السيسي، مؤكدا على أن الحكومة بكافة وزاراتها تتشرف بالقيام بخدمة شعب مصر العظيم بكل ما في الوسع والطاقة.  

وقال الوزير جبران إن هذا "الملتقى" يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة في المحافظات على أرض الواقع، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص. رافق الوزيران خلال افتتاح الملتقى كل من السيد كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة نائبًا عن المحافظ، واللواء ممدوح نديم، رئيس مجلس مدينة رأس غارب.

420f9675ee.jpg
615f9a3dd7.jpg
ae3db60193.jpg
7183e1216e.jpg
fc87dba0b6.jpg
abb4dd0a20.jpg
8598f91b4c.jpg
de1832c2af.jpg
afe63f5504.jpg
1e2b21ec9a.jpg
3a478d68c1.jpg
3c73c4f411.jpg
586c496f06.jpg
f70a633fe2.jpg
d9d2e913d0.jpg
f2fa65a4c5.jpg
35ef5af0e9.jpg
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا