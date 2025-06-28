نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي برفع قيمة التعويضات 500 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و70 ألفًا للمصابين في حادث طريق أشمون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في استجابة عاجلة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم المقدم لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون بمحافظة المنوفية، أعلنت وزارتا التضامن الاجتماعي والعمل رفع قيمة التعويضات لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و70 ألف جنيه لكل مصاب.

وكان الرئيس السيسي قد وجّه الحكومة بزيادة تعويضات الضحايا بمقدار 100 ألف جنيه لحالات الوفاة و25 ألف جنيه لحالات الإصابة، فوق ما تم إقراره مسبقًا من الجهتين المعنيتين.

وفي هذا الإطار، وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزير محمد جبران وزير العمل، كلًا من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية القوى العاملة بالمنوفية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة، وتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا والمصابين.

وقد شهد الطريق الإقليمي، في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح الجمعة، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، أسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق، وإصابة 3 أخريات، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، أثناء توجههم لأعمالهم اليومية بنظام اليومية.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم الأسر المتضررة وتوفير أكبر قدر من الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات العاملة بنظام اليومية.