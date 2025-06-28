المؤقتون بالصحف القومية يدعون ليوم تدويني غدًا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المؤقتون بالصحف القومية، عن تأجيل تنظيم الوقفة الاحتجاجية المقررة على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجا على تعطيل ملف تعيينهم، إلى الساعة السادسة مساء الثلاثاء المقبل، حرصا على عدم تعطيل أي احتفالات بثورة 30 يونيه العظيمة، التي نحتفل بها جميعا، انتصارا لعودة مصر إلى أحضان المصريين.

كما دعا الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. للمشاركة في يوم تدويني، غدا- الأحد- عن أزمة تعيين المؤقتين في الصحف القومية، تضامنا مع قضيتهم تحت هاشتاج ( #حق_المؤقتين_فى_التعيين_بالصحف_القومية).

كانت الهيئة الوطنية للصحافة، قد أعلنت بدء إجراءات تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية في منتصف أغسطس الماضي، بعد توقيع بروتوكول مع نقابة الصحفيين، بتشكيل لجنة من مجلس نقابة الصحفيين، وكبار الكتاب، ورؤساء تحرير بالصحف القومية، وعقدت الهيئة اختبارات لمئات الصحفيين العاملين في الصحف القومية، ولكنها لم تعلن نتائج الاختبارات أو قوائم التعيين رغم مرور أكثر من 9 أشهر على إعلان بدء إجراءات التعيينات.

ويعمل أكثر من 300 صحفي بالصحف القومية، دون تعيين، ومحرومين من التأمين الاجتماعي، والطبي، ومن الحصول على المعاش، ويتقاضون رواتب هزيلة، وبعضهم يعمل منذ 15 عاما.

وأوضح المؤقتون، في بيان صحفي، مساء اليوم، أن المؤسسات القومية تعاني من الشيخوخة بسبب وقف التعيينات، بشكل غير رسمي، ويصل متوسط أعمار بعض الإصدارات إلى 50 عاما بسبب عدم تجديد الدماء بالشباب، الأمر الذي ينعكس على أداء الصحف، والمواقع التابعة للمؤسسات القومية، وما يجعل الاعتماد على الصحفيين المؤقتين أكبر.

وقد نظم الصحفيون المؤقتون، وقفة احتجاجية صامتة، الأربعاء الماضي، على سلالم نقابة الصحفيين بعد عقد مؤتمر موسع، أعلنوا فيه بدء فاعليات تصاعدية حتى يتضح مصير ملف تعيينهم، وبدء إجراءات توقيع العقود.