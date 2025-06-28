نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنترولات الثانوية العامة تنهي تصحيح العربي وتبدأ في الفيزياء والتاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت كنترولات الثانوية العامة في مختلف محافظات الجمهورية مرحلة جديدة من أعمال التصحيح، حيث انتهت فعليًا من تقدير درجات مادة اللغة العربية، وسط متابعة دقيقة من وزارة التربية والتعليم لضمان معايير الدقة والحياد.

وفي ذات السياق، أكد مصدر مطّلع بوزارة التربية والتعليم أن تصحيح اللغة العربية شارف على الانتهاء بالكامل بنظامي الامتحانات الجديد والقديم، بعد مراجعة أوراق إجابات الطلاب وتطبيق نماذج الإجابة المعتمدة من المركز القومي للامتحانات.

و أشار المصدر إلى أن الكنترولات أنهت أيضًا تصحيح المواد غير المضافة للمجموع، وهي التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية، إلى جانب الاقتصاد والإحصاء لطلاب النظام القديم.

وانطلقت اليوم السبت، حسب المصدر، أعمال تقدير درجات مادتي الفيزياء والتاريخ داخل لجان التصحيح، حيث باشرت الكنترولات استقبال مقدّري الدرجات لمراجعة كراسات إجابات الطلاب بدقة، مع الالتزام الكامل بنظام التصحيح الورقي داخل لجان مغلقة، دون ظهور اسم الطالب أو مدرسته لضمان الحيادية.

وأوضح أن الوزارة وضعت جدولًا زمنيًا صارمًا لأعمال التصحيح يضمن الانتهاء من جميع المواد قبل الموعد المحدد لإعلان النتيجة، لتصدر دفعة واحدة لكل الشعب "علمي علوم – علمي رياضة – أدبي"، دون تفرقة أو تأخير.

يُذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة سينتهي رسميًا في 10 يوليو المقبل، على أن تبدأ فورًا بعده مرحلة المراجعة النهائية ورصد الدرجات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم وإعلانها رسميًا للطلاب.