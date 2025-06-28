نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتصار السيسي توجه الهلال الأحمر بتقديم دعم عاجل لأهالي ضحايا حادث المنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّرت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن بالغ حزنها وأسفها لحادث المنوفية المفجع الذي راح ضحيته عدد من الفتيات، قائلة: "قلوبنا يعتصرها الألم على بناتي ضحايا حادث المنوفية الأليم. نسأل الله عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرهن الصبر والسلوان".

وأكدت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها وجّهت الهلال الأحمر المصري بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأسر الضحايا، إيمانًا منها بأن الدولة كانت وستظل دومًا سندًا قويًا لأبنائها في أوقات الشدائد، وأن قيم التكافل والتضامن هي التي تمنح المجتمع قوته في مواجهة المحن.

واختتمت السيدة انتصار السيسي رسالتها بالدعاء، قائلة: "رحم الله الضحايا، وألهم ذويهم الصبر والثبات".

جدير بالذكر أن فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية، قد توجهت أمس، إلى المستشفيات الثلاث اللاتي استقبلن ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمركز أشمون، لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين، والأسر التي فقدت فتياتهن في الحادث الأليم.

سادت حالة من الحزن بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، عقب وفاة 19 شخصا وإصابة 3 أشخاص من أبنائها في حادث تصادم بين تريلا وميكروباص على الطريق الإقليمي، صباح اليوم، بسبب اختلال عجلة التريلا من يد السائق وتحوله على الطريق الاخر المعاكس.

حادث تصادم على الطريق الإقليمي

وانتقلت قوات الشرطة والمرور إلى مكان الحادث في الطريق الإقليمي فور وقوعه، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى 4 مستشفيات في محافظة المنوفية وهى «أشمون - قويسنا - والباجور - سرس الليان» بواسطة 10 سيارات إسعاف، وتم تسيير الحركة المرورية والتحفظ على السيارة التريلا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.