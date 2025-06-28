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وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب

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  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 2/21
  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 3/21
  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 4/21
  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 5/21
  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 6/21
  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 7/21
  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 8/21
  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 9/21
  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 10/21
  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 11/21
  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 12/21
  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 13/21
  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 14/21
  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 15/21
  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 16/21
  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 17/21
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  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 20/21
  • وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في اللغة الإنجليزية ويطمئن الطلاب 21/21

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أحمد جودة - القاهرة - واصل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، جولاته الميدانية لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تفقد اليوم السبت لجان القسم العلمي للبنين والفتيات بقليوب بمنطقة القليوبية الأزهرية، خلال أداء الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية، واطمأن فضيلته على سير العمل داخل اللجان، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات.

واستمع وكيل الأزهر إلى آراء الطلاب والطالبات بشأن مستوى الامتحان، حيث عبّروا عن ارتياحهم للأسئلة. وطمأن فضيلته الطلاب ودعاهم إلى مواصلة الاجتهاد وعدم النظر في المواد التي ينتهون من امتحانها، مؤكدًا حرص الأزهر على أن تُعقد الامتحانات في بيئة منضبطة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وتُبرز المستوى الحقيقي للطلاب، مشيدًا بالالتزام الذي لمسه من الطلاب داخل اللجان، وبالجهود التي يبذلها رؤساء اللجان والملاحظون في أداء مهامهم بكل إخلاص.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدّمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173،808 طلابٍ وطالبات، موزعين على 577 لجنة امتحانية في مختلف محافظات الجمهورية، بواقع 73،094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100،714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، من بينهم 60،147 طالبًا و40،567 طالبة. وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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