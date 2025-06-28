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وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب

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  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 1/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 2/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 3/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 4/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 5/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 6/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 7/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 8/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 9/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 10/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 11/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 12/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 13/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 14/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 15/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 16/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 17/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 18/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 19/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 20/21
  • وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب 21/21

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أحمد جودة - القاهرة - توجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والسيد محمد جبران؛ وزير العمل، في زيارة إلى منطقة رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر. قاموا بوضع حجر الأساس لمسجد السيدة زينب الكبرى، إلى جانب تفقد مسجد العفيفي ودار تحفيظ القرآن التابعة لمسجد الإمام الحسين. كما تفقد الوزيران والوفد المرافق لهما إدارة أوقاف رأس غارب.

أكد وزير الأوقاف أن هذه الزيارات الميدانية هي جانب من أداء الأمانة تجاه الوزارة وأبنائها وشعب مصر العظيم في كل ربوع مصر؛ مشيدًا بتضافر جهود الدولة مع المجتمع كما يتجلى في الجهود الذاتية الكريمة التي ستتولى بناء مسجد السيدة زينب الكبرى، وغيرها من أوجه التعاون المقدّرة.

كما تجلت تلك الجهود في تبرع كريم من أحد رجال الأعمال أثناء الجولة بخصوص مسجدين ومركز لتحفيظ القرآن من أجل ضمها إلى الأوقاف، وأعقب ذلك جولة بواحد من أقدم مساجد المدينة ناهز ٨٥ عامًا، ومن المقرر أن يخضع لتطوير ورفع كفاءة شاملين بتبرع من أحد الخيّرين؛ علاوة على تبرع آخر من أحد كرام المدينة بإنشاء مكاتب لإدارة الأوقاف واستراحات للأئمة المغتربين تمكينًا لهم وتيسيرًا عليهم.

من جانبه أكد وزير العمل أن التكامل بين المؤسسات والوزارات يعد عنوان هذه المرحلة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء الوطن، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية للمسئولين أصبحت جزءًا من منظومة العمل في الجمهورية الجديدة.

رافق الوزيران في الجولة كل من السيد كمال سليمان؛ سكرتير عام المحافظة نائبًا عن المحافظ، واللواء ممدوح نديم، رئيس مجلس مدينة رأس غارب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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