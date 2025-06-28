الرياض - كتبت رنا صلاح - كرّم المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، الذين حصلوا على الدرجة النهائية (280 من 280)، وعددهم 37 طالبًا وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، إلى جانب تكريم طالبين من ذوي الهمم من مدارس التربية الخاصة ، وذلك بمكتبة مصر العامة.

محافظ الأقصر يكرم أوائل الشهادة الإعدادية وقيادات التعليم المتميزين

وهنأ المحافظ الطلاب المتفوقين وأسرهم على هذا الإنجاز، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور، مؤكدًا أن هذا التكريم المعنوي والمادي يُعد حافزًا لهم لمواصلة التميز والتفوق في المستقبل، كما أنه يعكس اهتمام الدولة بتقدير المتفوقين ورعاية الموهوبين.

وأكد “عماره” أن هذا النجاح الجماعي هو ثمرة تضافر الجهود من جميع عناصر العملية التعليمية، ويُجسّد حرص الدولة على تطوير التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المحافظة، مؤكدًا أن العام القادم يشهد أفتتاح مدرسة تابعة لمياه الشرب والصرف الصحي لتؤهل الخريجين للعمل بشركة المياه ، وكذا تشهد المحافظة افتتاح جامعات جديدة أهلية وخاصة لإثراء العملية التعليمية.

أسماء الطلاب المتفوقين (الدرجة النهائية):

سميه عبد الجليل عبد الكريم – طيبة الجديدة

معاذ محمود عبد الهادي بدوي – طيبة الجديدة

رغد الحسن عبد الفتاح أحمد – إسنا الإعدادية بنات

عائشة عبد المعطي محمود طه – طلعت ناصر

يوسف عماد محمد عبد المجيد – مصطفى كامل

عبد الله عارف أحمد محمد – مستعمرة الري

ملك محمد عبد العاطي محمد – أرمنت الحيط

ندى جعفر النميري محمد – طيبة الجديدة

منه محمد إبراهيم محمود – البياضية

حبيبة أحمد عبده إسماعيل – العديسات

غادة جابر رزق سعد – السريب

هدى مصطفى أحمد محمد – صلاح الدين

مكاريوس عماد شوقي مجلع – السلام الخاصة لغات

يوسف عماد شوقي مجلع – السلام الخاصة لغات

أحمد حمزة محمد عبد الله – السريب

إسراء محمود علي حسين – المساوية

مريم أحمد عبد المنعم علي – المساوية

فيرينا نشأت النادي صموئيل – الأقصر بنات

سلمى خالد خلف الله أحمد – الأقصر بنات

أحمد سالم بستاني أبو المجد – العديسات

أحمد إسماعيل محمد حسن – ترعة ناصر

آلاء أشرف محمد عبد الجليل – مستعمرة الري

ندى أحمد سعد محمد – مستعمرة الري

ندى محمد محمود أحمد – الشهيد محمود النوبي

سما وليد أمين جاد – مستعمرة الري

محمد بكري جلال حسن – عمار بن ياسر

بسملة أشرف محمد أحمد – طيبة الجديدة

نهى أحمد محمد أحمد – القرايا

ريتاج أحمد عبد الوهاب – السريب

سلمى حسين محمد حسن – مستعمرة الري

ديفيد حشمت حلمي سمسوم – الأقباط الإعدادية

رؤى ياسر محمود محمد – عمر بن الخطاب بنات

مريم سيد موسى إبراهيم – الحلة

محمود إسماعيل محمد أحمد – جمال عبد الناصر

مصطفى زكريا صالح محمد – العضايمة

ماثيو محب شوقي حبيب – السلام الخاصة لغات

سلمى سيد محمد علي – الضبعية بنات

تكريم ذوي الهمم:

ملك حجاج محمد جادو – مدرسة أمل طه حسين للصم وفصول النور للمكفوفين

دياب محمد محمود حسين – مدرسة أمل إسنا للصم

تكريم القيادات التعليمية المتميزة:

إيمان عبد العال الحداد – مدير عام التعليم العام

هشام عبد الستار محمود – مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات

عثمان عبد الرحيم أحمد – مدير التعليم الإعدادي

سيد أحمد أحمد النوبي – مدير إدارة التربية الخاصة

صبحي يوسف إبراهيم – نقيب المعلمين ومدير إدارة الزينية

محمد سيد بغدادي – مدير إدارة الأقصر التعليمية

أحمد عبد الواحد عمر – مدير إدارة إسنا التعليمية

سعاد ربيع داوود أحمد – مدير إدارة البياضية التعليمية

عبده الضوي أحمد – مدير إدارة أرمنت التعليمية

الطاهر عبد الحميد محمد – مدير إدارة الطود التعليمية

حسان أحمد مرتضى – مدير إدارة القرنة التعليمية

واختُتمت الاحتفالية بتأكيد المحافظ على أن هذه اللحظات المضيئة هي لبنات أساسية في بناء جيل واعٍ ومتفوق، يحمل راية المستقبل لمصر، وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر.