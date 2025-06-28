الرياض - كتبت رنا صلاح - وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتعويض ضحايا حادث طريق أشمون، حيث أمر بصرف 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة و25 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك إلى جانب التعويضات المالية التي سبق وأن حددتها وزارتي العمل والتضامن. ويأتي هذا القرار في إطار حرص القيادة السياسية على التخفيف من آثار الحوادث على الضحايا وذويهم وضمان سرعة الدعم والرعاية للمصابين والأسر المتضررة.

«جاب من الاخر».. السيسي يعلن قرارات عاجلة لتحقيق العدالة لفتيات حادث الإقليمي وتطمين أهاليهم

وأصدر الرئيس السيسي توجيهات مشددة بشأن سرعة إجراء أعمال الصيانة والإصلاح على شبكة الطرق، مع التركيز بشكل خاص على الطريق الدائري الإقليمي، وأكد على ضرورة تنفيذ هذه الأعمال بدقة وفاعلية وفق جدول زمني سريع لتفادي تكرار الحوادث. كما شدد على ضمان وضوح علامات وإرشادات الطرق في مواقع الصيانة والتحويلات المرورية، لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق. بالإضافة إلى ذلك، وجّه بالعمل الفوري على إزالة جميع العوائق والمخاطر التي قد تساهم في وقوع الحوادث، ومواصلة مراقبة السرعات على تلك الطرق الحيوية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الاستمرار في تطوير وتحديث المطارات المصرية، من خلال تعزيز التعاون مع شركاء دوليين والتركيز على رفع الكفاءة والالتزام بمبادئ الاستدامة، مع تشجيع القطاع الخاص على الدخول بقوة في هذا المجال. ويأتي ذلك انسجامًا مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحويل المطارات الوطنية إلى مراكز إقليمية رائدة، مزودة بأحدث تقنيات التشغيل العالمية ومرتكزة على تقديم خدمات عالية الجودة.

من جانبه، أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اجتماع القيادة ناقش الرؤية الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الطيران المدني بمختلف عناصره، متضمنًا تحديث منظومة الملاحة الجوية، وتحديث أسطول الطائرات، وتطوير البنية التحتية للمطارات، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وتطوير الكوادر البشرية. وتنسجم هذه الجهود مع المساعي الحكومية الرامية إلى رفع كفاءة قطاع الطيران وتوسيع قدرته الاستيعابية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المسداة للمسافرين بهدف زيادة أعداد السياح إلى 30 مليون سائح سنويًا.

وفي إطار هذه الخطط، قدم وزير الطيران المدني لمحة عن الاستراتيجية الوطنية الرامية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل المطارات، وهي الاستراتيجية التي تم إعدادها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والتي تعمل كمستشار استراتيجي للوزارة. وأكد الوزير أن العمل جارٍ على وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لإشراك القطاع الخاص في عمليات تطوير وتشغيل المطارات المصرية، ومن المتوقع أن تكتمل هذه الاستراتيجية الطموحة بحلول نهاية صيف عام 2025.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطيران المدني المصري، من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتطوير جودة الخدمات المقدمة للركاب، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتوظيف الخبرات الدولية المتقدمة لاستحداث وتطوير 11 مطارًا رئيسيًا. ومن الجدير بالذكر، أن الخطة تلتزم بشكل كامل بالحفاظ على ملكية الدولة لهذه الأصول الاستراتيجية والحيوية.

وتؤكد هذه التوجيهات على التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزز التنمية المستدامة، بما يخدم الأهداف الوطنية في بناء بنية تحتية قوية وقادرة على دعم نمو السياحة ودفع عجلة التنمية الشاملة في مصر.