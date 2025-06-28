الإدارة العامة للمرور تتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 41887 مخالفة متنوعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 يونيو 2025 04:27 مساءً - تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 41887 مخالفة مرورية متنوعة.

شملت المخالفات المضبوطة 784 مخالفة السير بدون تراخيص، 18 دراجة نارية مخالفة، 20682 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 8 مخالفات موقف عشوائى، 706 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و10 مخالفات شروط التراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.