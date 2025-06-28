رئيس البرلمان العربي مناشداً الضمير الإنساني ومجلس الأمن: أوقفوا المجازر في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 يونيو 2025 04:27 مساءً - استنكر البرلمان العربي فى جلسته المنعقدة اليوم استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطينيى

وقال محمد بن أحمد اليماحى رئيس البرلمان العربي أنه في الوقت الذي انشغل فيه المجتمع الدولي بتطورات الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتداعياتها المتسارعة، استغل كيان الاحتلال الغاصب هذا الوضع لتصعيد جرائمه بحق الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وبلغت بشاعة هذه الجرائم حد استهداف المدنيين الأبرياء في طوابير انتظار المساعدات الغذائية، وتحويلها إلى فِخاخ موت، دون رادع أو وازع من ضمير عالمي أصابه الخرس، فظل صامتًا أمام هذه المأساة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

وقال اليماحى في كلمة رئيس البرلمان العربي أمام الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة: «نجدد مناشدتنا للضمير الإنساني الحي وللمؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، ونقول لهم: كفى صمتًا وكفى الكيل بمكيالين، لقد آن الأوان لصحوة ضمير عالمية، تُنهي هذه المجزرة المفتوحة، وتعيد إلى الشعب الفلسطيني حقه في الحياة، والكرامة، والحرية».

وأعرب «اليماحي» على تطلع البرلمان العربي أن يكون التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إيران وكيان الاحتلال بداية لعودة الهدوء والاستقرار للمنطقة، وبداية لتوجيه أنظار العالم بشكل أخلاقي ومسؤول نحو معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية، ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي، باعتبارها قضية العرب المركزية الأولى، وحجر الزاوية في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم