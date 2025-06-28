رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بجناح الهيئة وتفقدا أهم الأنشطة التى تقدم من خلاله للوفود الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 يونيو 2025 03:32 مساءً - استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة والسكان الأسبق، والأستاذ الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، وذلك بجناح الهيئة المشارك في النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر الصحة الأفريقي (Africa Health Excon 2025)، وتم تفقد أهم الأنشطة التى تقدم من خلال الجناح للوفود الأفريقية.

واستمع رئيس صحة النواب إلى شرح تفصيلي حول أبرز نماذج التحول الرقمي وخدمات الرعاية الصحية الذكية التي تنفذها الهيئة، مثمنًا مشاركة الهيئة بفعاليات متعددة لاستثمار تواجد الوفود الأجنبية للترويج لخدمات السياحة العلاجية .

وأكد رئيس لجنة صحة النواب، أن مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي يُعد منصة إقليمية وأفريقية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية على مستوى العالم، مشيرًا أن هذا الحدث يعد فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في بناء أنظمة صحية قوية ومستدامة، مشيدًا بالمستوى المتميز للتنظيم والمشاركة المصرية الواسعة في فعاليات المعرض.

فيما أجرى رئيس هيئة الرعاية الصحية جولة تفقدية بأجنحة شركات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والشركات التكنولوجية وكذلك المستشفيات المشاركين بالمعرض المصاحب للمؤتمر، مؤكدًا أهمية الإطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات التكنولوجية بأجنحة العارضين لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز التعاون مع الشركات الرائدة للمضي نحو توجيه الدولة المصرية في توطين الصناعات الطبية

وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بنجاح النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health Excon 2025، مثمنًا مردوده الترويجي على المستويين العلمي والتجاري.