وزير الكهرباء يزور شركة شبكة كهرباء جنوب الصين الدولية المملوكة للحكومة لبحث التعاون

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، عقد اللقاءات والاجتماعات مع الشركات الصينية العاملة فى مجالات الطاقة المتجددة ، وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي بجمهورية الصين الشعبية ،وقام اليوم السبت بزيارة ميدانية الى شركة شبكة كهرباء جنوب الصين الدولية المملوكة للحكومة ، التقى خلالها ، بجانج خانج رئيس مجلس الادارة وفريق العمل المسئول عن الشبكة الكهربائية فى مقاطعات ومدن جنوب الصين ، وتم عقد اجتماعا بحضور السفير خالد نظمى سفير مصر لدى بكين، لبحث التعاون فى مجالات. توليد الكهرباء بواسطة ضخ وتخزين المياه ، وانشاء محطات لتخزين الطاقة وتكوين مزيج للطاقة يضمن استقرار الشبكة واستمرارية التغذية فى ظل الاعتماد على الطاقات المتجددة خلال المرحلة المقبلة.

استعرض الدكتور محمود عصمت مجالات عمل الشركة والتكنولوجيا التى تمتلكها ومحطات الضخ والتخزين التى تمتلكها وكذلك محطات تخزين الطاقة ، واستمع الى عرض توضيحي من رئيس الشركة وفريق العمل حول اهمية التوليد المائي وتخزين الطاقة وحتمية التوسع فيها لضمان تأمين الشبكات الكهربائية التى تعتمد على الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وشمل العرض كيفية تعظيم الاستفادة من المصادر المائية واستخدامها كمصدر لتوليد الكهرباء ومضاعفة القدرة التوليدية لوحدة المياه المستخدمة ، وكذلك تكنولوجيا تشغيل شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في جنوب الصين ، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والربط الكهربائي العابر للحدود، ومشروعات الطاقة النظيفة، والطاقة المتجددة ، وغيرها من مجالات عمل الشركة ، وشملت الزيارة تفقد نماذج للمعامل ومراكز التحكم ومسارات المياه صعودا وهبوطا داخل المحطة والتدخل آليا لمجابهة زيادة الأحمال وعدم استقرار الطاقة الناتجة عن محطات الرياح والشمس.