نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تشارك في منتدى "أصوات الصمود" العالمي لضحايا الاتجار بالبشر في فيينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري برئاسة السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في فعاليات المنتدى العالمي لضحايا الاتجار بالبشر، والذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العاصمة النمساوية فيينا، تحت عنوان "أصوات الصمود".

مشاركة دولية واسعة وتركيز على أصوات الناجين

شهد المنتدى حضورًا دوليًا واسعًا، وشارك فيه الناجون من جرائم الاتجار بالبشر إلى جانب ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. وتضمّن المنتدى جلسة افتتاحية رفيعة المستوى أعقبتها حلقات نقاش وورش عمل على مدار يومين، ركّزت على موضوعات العدالة، الحماية، التمكين المالي، التكنولوجيا، ودور الناجين في صياغة السياسات.

السفيرة نائلة جبر تستعرض التجربة المصرية

أدارت السفيرة نائلة جبر الجلسة النقاشية “الطريق إلى الأمام” والتي تناولت سبل تعزيز الخدمات المقدمة للضحايا اعتمادًا على تجارب الناجين. واستعرضت خلالها التجربة المصرية، مشيرة إلى إطلاق صندوق وطني لمساعدة الضحايا بتمويل حكومي، بالإضافة إلى وجود مراكز إيواء تُدار بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تستقبل المصريين والأجانب وتوفر لهم خدمات متكاملة عبر متخصصين.

تمكين اقتصادي ودعم اجتماعي للفئات الأكثر عرضة

مثّل وزارة التضامن الاجتماعي في الوفد الدكتور أحمد سعدة، معاون الوزيرة والمدير التنفيذي لصندوق دعم المشروعات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب السيدة هاجر طارق، عضو الأمانة الفنية لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد الدكتور سعدة، خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان "إزالة الحواجز من أجل الوصول إلى العدالة"، على أهمية دور الوزارة في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مستعرضًا مساهمة برنامج "تكافل وكرامة" في حماية الفئات المعرضة للخطر، إلى جانب برامج التمويل متناهي الصغر وبرامج التدريب الحرفي، ومبادرة "مستورة" المخصصة للنساء المعيلات، التي يمكن توسيعها لتشمل الناجيات من الاتجار بالبشر مع تقديم دعم فني مستمر لنجاح مشروعاتهن.

التحول الرقمي لتعزيز الحماية والاستجابة

شارك الدكتور سعدة أيضًا في جلسة تناولت دور التكنولوجيا الرقمية في تسهيل جرائم الاتجار، حيث شدد على أهمية وضع معايير عالمية وإجراءات موحدة لتحديد الضحايا وتقديم الخدمات، وتطوير مؤشرات تتيح متابعة الحالات بشكل دوري.

وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي افتتحت مؤخرًا مركز السيطرة والطوارئ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيسهم في المتابعة اللحظية والتعامل الفوري مع التحديات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

نداء عالمي لتعزيز الجهود ووضع الناجين في قلب المواجهة

اختُتم المنتدى العالمي باعتماد "نداء إلى العمل" كوثيقة ختامية تؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وتضع الناجين في صدارة الجهود المبذولة لمواجهته، وصياغة السياسات القائمة على تجاربهم واحتياجاتهم.

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